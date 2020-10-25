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18-летний водитель легковушки сбил пешехода — мужчина попал в больницу с переломами обеих ног

Пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода

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Авария произошла на улице Немировича-Данченко в Кировском районе

Авария произошла на улице Немировича-Данченко в Кировском районе

18-летний водитель легковушки сбил пешехода в Кировском районе

В ночь на воскресенье, 25 октября, в Кировском районе водитель легковушки сбил пешехода.

Авария произошла около 01:45. Автомобилист 2002 года рождения ехал на автомобиле Volkswagen Polo по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Ватутина в сторону Лыщинского. У дома по адресу Немировича-Данченко, 132/1 он наехал на мужчину-пешехода 1982 года рождения — тот переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

— Пострадавший пешеход доставлен в медучреждение с диагнозом «перелом обеих голеней со смещением», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Уже конец октября, темнеть стало рано, и в связи с этим участились случаи ДТП с пешеходами именно в темное время суток, когда водители попросту не успевают заранее заметить человека, который собирается переходить дорогу. Так, в прошлую пятницу водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе в Октябрьском районе — пострадавшую с переломом основания черепа без сознания доставили в больницу.

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ДТПКировский районпешеход
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