На Гусинобродском шоссе водитель легкового автомобиля врезался в фуру

Сегодня утром в Октябрьском районе на Гусинобродском шоссе напротив дома дома
— Я проезжала мимо, место водителя в «гармошку» было, жутко, — сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В ГИБДД сообщили, что, несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, в дежурную часть никто не обращался.
— Заявка пока не поступала. Значит, столкновение просто с материальным ущербом, — уточнил инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Новосибирска Дмитрий Рыков.
Сейчас на месте столкновения собирается пробка.
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Ранее на Гусинобродском шоссе трамвай № 13 ударил «Ниссан» и протащил его несколько метров по путям на Гусинобродском шоссе — во время происшествия трамвай ехал на зелёный свет.