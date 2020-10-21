На Гусинобродском шоссе водитель легкового автомобиля врезался в фуру

Сегодня утром в Октябрьском районе на Гусинобродском шоссе напротив дома дома № 4 легковушка протаранила фуру.



— Я проезжала мимо, место водителя в «гармошку» было, жутко, — сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В ГИБДД сообщили, что, несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, в дежурную часть никто не обращался.

— Заявка пока не поступала. Значит, столкновение просто с материальным ущербом, — уточнил инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Новосибирска Дмитрий Рыков.

