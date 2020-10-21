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На Гусинобродском шоссе водитель легкового автомобиля врезался в фуру

Информации о пострадавших нет

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Информации о пострадавших нет

Информации о пострадавших нет

Сегодня утром в Октябрьском районе на Гусинобродском шоссе напротив дома дома № 4 легковушка протаранила фуру.

— Я проезжала мимо, место водителя в «гармошку» было, жутко, — сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В ГИБДД сообщили, что, несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, в дежурную часть никто не обращался.

— Заявка пока не поступала. Значит, столкновение просто с материальным ущербом, — уточнил инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Новосибирска Дмитрий Рыков.

Сейчас на месте столкновения собирается пробка.

В результате ДТП на Гусинобродском шоссе автомобили встали в пробку

В результате ДТП на Гусинобродском шоссе автомобили встали в пробку

У вас есть фото или видео этого ДТП? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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Ранее на Гусинобродском шоссе трамвай № 13 ударил «Ниссан» и протащил его несколько метров по путям на Гусинобродском шоссе — во время происшествия трамвай ехал на зелёный свет.

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Гусинобродское шоссеДТПавария
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