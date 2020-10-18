На Оби произошёл разлив нефтепродуктов после столкновения двух барж

На Оби столкнулись две баржи
В воскресенье, 18 октября, на реке Оби в Каргасокском районе Томской области произошёл разлив нефтепродуктов из-за столкновения барж, пришвартованных к берегу.
— Около 10 часов вследствие сильного порыва ветра произошел отрыв от берега порожней баржи, которая столкнулась баржей, где располагались емкости с нефтепродуктами. От удара была повреждена сливная труба одной из емкостей, из которой часть нефтепродуктов вылилась в затон. В настоящее время течь устранена, в акватории затона проводятся работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
Сейчас следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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