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На Оби произошёл разлив нефтепродуктов после столкновения двух барж

Течь уже устранена

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Разлив произошёл сегодня утром

Разлив произошёл сегодня утром

На Оби столкнулись две баржи

В воскресенье, 18 октября, на реке Оби в Каргасокском районе Томской области произошёл разлив нефтепродуктов из-за столкновения барж, пришвартованных к берегу.

— Около 10 часов вследствие сильного порыва ветра произошел отрыв от берега порожней баржи, которая столкнулась баржей, где располагались емкости с нефтепродуктами. От удара была повреждена сливная труба одной из емкостей, из которой часть нефтепродуктов вылилась в затон. В настоящее время течь устранена, в акватории затона проводятся работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Сейчас следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В начале октября стало известно об экологической катастрофе на Камчатке, где из-за загрязнения воды погибли тысячи морских обитателей. Позже власти назвали три возможные причины того, почему это могло произойти.

В начале сентября мэрия Новосибирска сообщила, что возле реки Тулы установят камеры видеонаблюдения, чтобы следить за люками, поскольку в июле — августе этого года неоднократно отмечались факты сверхнормативного загрязнения реки вблизи очистных сооружений и выпуска сточных вод ливневого коллектора.

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Обьразлив нефтепродуктов
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