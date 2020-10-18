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Самолёт из Новосибирска задел крылом автомобиль в Шереметьево. СК и прокуратура проводят проверки

Ущерб и обстоятельства происшествия устанавливают

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На борту самолёта находились 112 пассажиров

На борту самолёта находились 112 пассажиров

Утром в субботу, 17 октября, в московском аэропорту Шереметьево самолёт из Новосибирска задел крылом по касательной служебный автомобиль, перевозивший продовольствие.

На борту самолёта находились 112 пассажиров, никто не пострадал, высадка прошла в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елену Марковскую. Проводят доследственную проверку. По её результатам примут процессуальное решение. Устанавливают ущерб и обстоятельства происшествия.

— Следователи продолжают работу в аэропорту, с применением криминалистической техники осматривается воздушное судно, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего, — сообщила Марковская.

Со своей стороны Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла проверку СК на контроль, а также начала свою проверку инцидента.

— Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, — заявила представитель ведомства Екатерина Короткова.

Если вы или ваши знакомые были на этом самолёте или стали свидетелями происшествия — свяжитесь с нами.

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Происшествия с самолётами выделяются на фоне остальных. В 1976 году пилот самолета протаранил пятиэтажку в Новосибирске, желая отомстить неверной жене. Но вместо этого погибли невинные жители. В сентябре мы рассказывали про сибиряка, который купил два списанных «Боинга». Экстренные посадки тоже обращают на себя внимание. Так, в прошлом месяце самолет из Новосибирска экстренно сел в Братске — на борту была сенатор из Оренбургской области.

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Шереметьевосамолёт
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