Самолёт из Новосибирска задел крылом автомобиль в Шереметьево. СК и прокуратура проводят проверки

Утром в субботу, 17 октября, в московском аэропорту Шереметьево самолёт из Новосибирска задел крылом по касательной служебный автомобиль, перевозивший продовольствие.

На борту самолёта находились 112 пассажиров, никто не пострадал, высадка прошла в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елену Марковскую. Проводят доследственную проверку. По её результатам примут процессуальное решение. Устанавливают ущерб и обстоятельства происшествия.