Суд отправил под стражу родителей погибших в пожаре под Новосибирском детей

В Новосибирске взяли под стражу родителей погибших в пожаре детей
Сегодня, 17 октября, суд заключил под стражу родителей троих погибших в пожаре детей. Следователи уточнили, что трагедия произошла в Новосибирской районе.
— 15 октября в дневное время после локализации пожара в самодельной постройке, приспособленной для жилья, по ул. Кедровая в СНТ «Елочка-2» Криводановского сельсовета Новосибирского района обнаружены тела трех малолетних детей, 2013, 2015, 2017 годов рождения. Установлено, что дети в момент происшествия находились без присмотра родителей, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По факту гибели возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Родителей погибших детей задержали.
— В рамках расследования уголовного дела следователями СКР были задержаны родители погибших детей. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.
Корреспондент НГС побывал на месте трагедии и выяснил, что там произошло.