Трамвай № 13 ударил «Ниссан» и протащил его несколько метров по путям на Гусинобродском шоссе

В Новосибирске вечером 16 октября трамвай № 13 столкнулся с автомобилем Nissan Tiida на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора.
— Пострадавших в столкновении нет, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Как сообщил подписчик сообщества новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», движение общественного транспорта парализовано в обоих направлениях.
— Трамвай № 13, по словам очевидца, двигался на свой зелёный, ударил автомобиль в заднюю часть левой стороны и протащил ещё несколько метров, — объяснил очевидец в сообществе.
Маршрут трамвая № 13 регулярно фигурирует в сводках о различных происшествиях — ДТП, возгораниях и коротких замыканиях. Среди недавних — авария, которая произошла в конце августа: тогда трамвай № 13 врезался в не пропустивший его седан.