Водитель Lada Granta насмерть сбил новосибирца, который шёл по Дачному шоссе

В Новосибирске водитель Lada Granta насмерть сбил мужчину
В ночном ДТП на Дачном шоссе погиб новосибирец. Инцидент произошёл в ночь на
— Водитель 1960 года рождения на автомобиле Lada Granta двигался по Дачному шоссе в сторону Мочищенского шоссе, в пути следования у дома
От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.
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Вечером в четверг в Новосибирске «Ниссан» сбил человека, который находился на дороге в Заельцовском районе. Водитель иномарки рассказал подробности аварии.