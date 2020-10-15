Водитель Lada Granta насмерть сбил новосибирца, который шёл по Дачному шоссе

В ночном ДТП на Дачном шоссе погиб новосибирец. Инцидент произошёл в ночь на 15 октября .



— Водитель 1960 года рождения на автомобиле Lada Granta двигался по Дачному шоссе в сторону Мочищенского шоссе, в пути следования у дома № 292 на улице Дачное шоссе совершил наезд на пешехода. Мужчина шёл по проезжей части в попутном направлении, — рассказал НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.