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Водитель Lada Granta насмерть сбил новосибирца, который шёл по Дачному шоссе

Мужчина двигался по дороге

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55-летний пешеход от удара получил травмы, несовместимые с жизнью

55-летний пешеход от удара получил травмы, несовместимые с жизнью

В Новосибирске водитель Lada Granta насмерть сбил мужчину

В ночном ДТП на Дачном шоссе погиб новосибирец. Инцидент произошёл в ночь на 15 октября.

— Водитель 1960 года рождения на автомобиле Lada Granta двигался по Дачному шоссе в сторону Мочищенского шоссе, в пути следования у дома № 292 на улице Дачное шоссе совершил наезд на пешехода. Мужчина шёл по проезжей части в попутном направлении, — рассказал НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

От полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте.

Вы стали свидетелем этого ДТП? Знаете погибшего или водителя? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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Вечером в четверг в Новосибирске «Ниссан» сбил человека, который находился на дороге в Заельцовском районе. Водитель иномарки рассказал подробности аварии.

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ДТПДТП с погибшим
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