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На ОбьГЭСе прохожие нашли мертвой молодую девушку — она лежала на остановке

Очевидцы вызвали полицию

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Тело лежало на остановке несколько часов

Тело лежало на остановке несколько часов

Труп молодой девушки несколько часов пролежал на остановке

Вечером в четверг, 14 октября, в Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС прохожие нашли труп молодой женщины, который лежал на автобусной остановке «Часовая».

— Увидели на остановке девушку, парень потрогал пульс и сказал, что она мертва. Пульса нет. Вызвали полицию, дождались. В полиции сказали, что часов 5–7 уже она лежала мёртвая, а люди, даже кто был на остановке, мимо проходили даже и не оказали помощь, — рассказала девушка Кристина, нашедшая труп.

Корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вы были знакомы с этой девушкой или вам известно, что с ней произошло, напишите нам.

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В середине сентября возле посёлка около Новосибирска было найдено тело женщины с пробитой головой.

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ОбьГЭСтруп
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