На ОбьГЭСе прохожие нашли мертвой молодую девушку — она лежала на остановке

Труп молодой девушки несколько часов пролежал на остановке
Вечером в четверг, 14 октября, в Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС прохожие нашли труп молодой женщины, который лежал на автобусной остановке «Часовая».
— Увидели на остановке девушку, парень потрогал пульс и сказал, что она мертва. Пульса нет. Вызвали полицию, дождались. В полиции сказали, что часов 5–7 уже она лежала мёртвая, а люди, даже кто был на остановке, мимо проходили даже и не оказали помощь, — рассказала девушка Кристина, нашедшая труп.
Корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Если вы были знакомы с этой девушкой или вам известно, что с ней произошло, напишите нам.
Телефон редакции8-923-157-00-00
В середине сентября возле посёлка около Новосибирска было найдено тело женщины с пробитой головой.