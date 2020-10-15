На ОбьГЭСе прохожие нашли мертвой молодую девушку — она лежала на остановке

Вечером в четверг, 14 октября, в Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС прохожие нашли труп молодой женщины, который лежал на автобусной остановке «Часовая».

— Увидели на остановке девушку, парень потрогал пульс и сказал, что она мертва. Пульса нет. Вызвали полицию, дождались. В полиции сказали, что часов 5–7 уже она лежала мёртвая, а люди, даже кто был на остановке, мимо проходили даже и не оказали помощь, — рассказала девушка Кристина, нашедшая труп.

Корреспонденту НГС не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.