В Кировском районе столкнулись две иномарки — пострадала 14-летняя девочка

В Новосибирске девочка-подросток получила травму головы в ДТП
Вечером в среду, 14 октября, в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. В аварии пострадала 14-летняя девочка.
— Honda двигалась по улице Петухова со стороны улицы Бардина и в пути следования возле дома № 2 совершила столкновение с автомобилем Nissan Tiida, который двигался во встречном направлении, после чего один из автомобилей откинуло на автомобиль Toyota Passo, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В результате девочка получила серьёзную травму головы и была доставлена в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.
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