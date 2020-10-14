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В Кировском районе столкнулись две иномарки — пострадала 14-летняя девочка

Её доставили в больницу

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Сейчас экипаж ГИБДД устанавливает подробности произошедшего

Сейчас экипаж ГИБДД устанавливает подробности произошедшего

В Новосибирске девочка-подросток получила травму головы в ДТП

Вечером в среду, 14 октября, в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. В аварии пострадала 14-летняя девочка.

— Honda двигалась по улице Петухова со стороны улицы Бардина и в пути следования возле дома № 2 совершила столкновение с автомобилем Nissan Tiida, который двигался во встречном направлении, после чего один из автомобилей откинуло на автомобиль Toyota Passo, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В результате девочка получила серьёзную травму головы и была доставлена в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.

Вчера в Первомайском районе пьяный новосибирец без прав сбил пожилую женщину.

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ДТПпострадал подросток
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