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В Новосибирске нашли мужчину, который подобрал забытые сто тысяч в банкомате, — часть суммы он уже потратил

60-летний новосибирец похитил из лотка банкомата 133,5 тысячи рублей

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Преступление, по данным полиции, произошло <nobr class="_">30 сентября</nobr>

Преступление, по данным полиции, произошло 30 сентября

Полиция нашла новосибирца, забравшего оставленные в банкомате 100 тысяч

Полиция задержала новосибирца, укравшего 133,5 тысячи рублей из лотка банкомата на улице Максима Горького. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, эти деньги после совершения операции выдачи забыла забрать одна из посетительниц.

Мужчина был объявлен в розыск, спустя две недели его удалось задержать. Известно, что это ранее не судимый 60-летний житель Новосибирска.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе обыска по месту проживания задержанного была обнаружена и изъята часть похищенных денег в сумме более 118 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

О задержанном известно, что ранее он не был судим

О задержанном известно, что ранее он не был судим

Новосибирец уже признался в похищении денег, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Год назад новосибирец во время поездки в такси украл телефон, забытый на сиденье другим пассажиром, а после снял 2000 рублей с банковского счёта владельца смартфона с помощью SMS — в итоге мужчина получил три года условно.

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банкоматполициякража
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