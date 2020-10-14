В Новосибирске нашли мужчину, который подобрал забытые сто тысяч в банкомате, — часть суммы он уже потратил

Полиция нашла новосибирца, забравшего оставленные в банкомате 100 тысяч
Полиция задержала новосибирца, укравшего 133,5 тысячи рублей из лотка банкомата на улице Максима Горького. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, эти деньги после совершения операции выдачи забыла забрать одна из посетительниц.
Мужчина был объявлен в розыск, спустя две недели его удалось задержать. Известно, что это ранее не судимый
— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В ходе обыска по месту проживания задержанного была обнаружена и изъята часть похищенных денег в сумме более 118 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.
Новосибирец уже признался в похищении денег, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Год назад новосибирец во время поездки в такси украл телефон, забытый на сиденье другим пассажиром, а после снял 2000 рублей с банковского счёта владельца смартфона с помощью SMS — в итоге мужчина получил три года условно.