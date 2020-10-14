На Затулинке машина скорой помощи попала в ДТП — врача пришлось госпитализировать

В ночь с 13 на 14 октября в Кировском районе города произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла в 02:45 ночи у дома № 68 на улице Петухова.

— Водитель 1995 года рождения на автомобиле Nissan Х-Trail совершил столкновение с «Газелью» (скорая помощь) под управлением водителя 1962 года рождения. Вследствие этого «Газель» совершила наезд на припаркованный автомобиль «Тойота», — добавил он.