14 октября среда
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 77.29
eur 91.07
Тема дняПодробности убийства девушки-трансгендера

Все новости

Все новости

На Затулинке машина скорой помощи попала в ДТП — врача пришлось госпитализировать

В результате столкновения с иномаркой авто медиков наехало на припаркованную «Тойоту»

3 305
6Обсудить

Поделиться

Медицинская помощь потребовалась пассажирке автомобиля скорой помощи

Медицинская помощь потребовалась пассажирке автомобиля скорой помощи

В машину скорой помощи в Новосибирске врезалась иномарка

В ночь с 13 на 14 октября в Кировском районе города произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла в 02:45 ночи у дома № 68 на улице Петухова.

— Водитель 1995 года рождения на автомобиле Nissan Х-Trail совершил столкновение с «Газелью» (скорая помощь) под управлением водителя 1962 года рождения. Вследствие этого «Газель» совершила наезд на припаркованный автомобиль «Тойота», — добавил он.

В ДТП не обошлось без пострадавших

В ДТП не обошлось без пострадавших

Помощь потребовалась пассажирке «Газели» — врачу скорой помощи 1969 года рождения. Её с травмами, которые сейчас уточняются, доставили в больницу.

В конце сентября фельдшера скорой помощи госпитализировали после ДТП в Новосибирске — автомобиль медиков влетел в фуру.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ5

Поделиться

Поделиться

ДТПскорая помощь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!