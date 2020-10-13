Пьяный новосибирец без прав сбил пожилую женщину. Пешеход получила тяжёлые переломы

13 октября в 16:50 в Первомайском районе 33-летний пьяный мужчина без прав за рулём Mazda Demio на улице Одоевского, 1/9, двигаясь со стороны улицы Евгения Серёдкина в сторону улицы Ольги Берггольц, сбил 66-летнюю женщину.
Женщина переходила дорогу в непосредственной близости от пешеходного перехода. От удара она получила переломы бедра, плеча и черепно-мозговую травму. Её госпитализировали.
— На месте работают сотрудники ДПС, устанавливают обстоятельства случившегося, оформляют материалы происшествия, — сообщила инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
Пьяные водители нередко становятся причиной ДТП с тяжёлыми последствиями. В июне 2020 года мы писали про сибирячку, которая уже год вынуждена передвигаться в инвалидной коляске, поскольку нога, сломанная в ДТП по вине пьяного водителя, до сих пор не срастается. При этом сам виновник аварии избежал уголовного дела.