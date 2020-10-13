Пьяный новосибирец без прав сбил пожилую женщину. Пешеход получила тяжёлые переломы

Пьяные водители нередко становятся причиной ДТП с тяжёлыми последствиями. В июне 2020 года мы писали про сибирячку, которая уже год вынуждена передвигаться в инвалидной коляске, поскольку нога, сломанная в ДТП по вине пьяного водителя, до сих пор не срастается. При этом сам виновник аварии избежал уголовного дела.