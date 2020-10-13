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В Новосибирске рабочий-оконщик выпал из окна

Его доставили в больницу с подозрением на перелом ног

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Пострадавшему потребовалась помощь медиков

Пострадавшему потребовалась помощь медиков

В Новосибирске рабочий выпал из окна и сломал ногу

Инцидент произошёл днём 13 октября на улице Королёва в Новосибирске. Мужчина упал со второго этажа, когда демонтировал оконную раму для установки стеклопакета. Он остался жив, но ему понадобилась помощь медиков.

— В 13:38 поступила информация, что мужчина выпал со второго этажа, травма ноги, — подтвердили НГС в «Службе 112».

Один из сотрудников здания, откуда выпал рабочий, рассказал, что инцидент произошёл во время замены окон.

По информации главного врача Станции скорой помощи Ирины Большаковой, у пострадавшего сломаны голень и лодыжка, подозревается сотрясение мозга. Мужчину доставили в больницу.

Похожий инцидент произошёл в Новосибирске в конце февраля. Тогда рабочий упал с четвёртого яруса строящегося здания и выжил, но получил серьёзные травмы. Другая трагедия произошла в сентябре — на стройке в Калининском районе погиб мужчина, которого придавило во время демонтажа башенного крана.

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Калининский районрабочийскорая
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