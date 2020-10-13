Nissan влетел в дерево в Новосибирске — водитель ищет чёрный BMW, который выехал на дорогу перед аварией

Пассажир попал в реанимацию после столкновения автомобиля с деревом
Вечером 12 октября в Октябрьском районе Новосибирска водитель иномарки Nissan Premera въехал в дерево, после этого его 20-летний пассажир попал в реанимацию. Водитель уверяет, что попал в аварию из-за другой машины, которая внезапно появилась на дороге. Он ищет свидетелей происшествия.
— Мы двигались на зелёный свет на перекрёстке улицы Никитина с улицей Тургенева. Прошло секунд 10–15, и с левой стороны перекрёстка выскочил с улицы Тургенева на красный свет на нашу полосу водитель чёрного BMW Х5. Я попытался избежать столкновения, повернул руль, и машину занесло в дерево. Автомобиль BMW слился, мы никак не смогли зафиксировать его номер. По факту ДТП не было, потому что я его не задел, обрулил. Прохожие помогли вылезти из автомобиля и вызвать скорую помощь. Пассажир сидел спереди, на него пришёлся весь удар, — рассказал водитель иномарки Владислав Губин.
В результате ДТП водитель Nissan отделался ушибами, а 20-летний пассажир в данный момент находится в реанимации.
— 12 октября в 21:50 водитель 1999 года рождения, трезвый, управляя автомобилем Nissan Premera, двигался по улице Никитина в сторону улицы Пролетарской, у дома № 70 допустил наезд на препятствие — дерево. В результате чего пострадал пассажир 1999 года рождения, который с закрытым переломом костей таза был госпитализирован. По словам водителя, был дождь, и в какой-то момент со стороны улицы Тургенева выехал автомобиль на красный сигнал светофора. Избежав столкновения, водитель вывернул руль в правую сторону и врезался в дерево, — прокомментировали аварию в ГИБДД.
В автоинспекции уточнили, что теперь будет административное расследование.
— Будут опрошены пассажир и водитель. Так как автомобиль BMW Х5 нигде не фигурирует и информация о нём только со слов водителя, дознаватель будет принимать решение. Материалы могут быть переданы в суд за причинение вреда здоровью в результате ДТП, — добавили в ГИБДД.
Если вы стали свидетелем происшествия, у вас есть видео с моментом ДТП, свяжитесь с редакцией.
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