Nissan влетел в дерево в Новосибирске — водитель ищет чёрный BMW, который выехал на дорогу перед аварией

Вечером 12 октября в Октябрьском районе Новосибирска водитель иномарки Nissan Premera въехал в дерево, после этого его 20-летний пассажир попал в реанимацию. Водитель уверяет, что попал в аварию из-за другой машины, которая внезапно появилась на дороге. Он ищет свидетелей происшествия.



— Мы двигались на зелёный свет на перекрёстке улицы Никитина с улицей Тургенева. Прошло секунд 10–15, и с левой стороны перекрёстка выскочил с улицы Тургенева на красный свет на нашу полосу водитель чёрного BMW Х5. Я попытался избежать столкновения, повернул руль, и машину занесло в дерево. Автомобиль BMW слился, мы никак не смогли зафиксировать его номер. По факту ДТП не было, потому что я его не задел, обрулил. Прохожие помогли вылезти из автомобиля и вызвать скорую помощь. Пассажир сидел спереди, на него пришёлся весь удар, — рассказал водитель иномарки Владислав Губин.