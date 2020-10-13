4-летний ребенок пострадал после столкновения двух иномарок на Сибиряков-Гвардейцев

Вчера, 12 октября, вечером на Сибиряков-Гвардейцев в районе дома № 51/1 столкнулись брендированный Hyundai Solaris и Renault Logan. В результате пострадал маленький ребенок, пассажир «Рено».



— Водитель 1985 года рождения, двигаясь по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Кирова в сторону Северного проезда, совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением женщины 1984 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.