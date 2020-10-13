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4-летний ребенок пострадал после столкновения двух иномарок на Сибиряков-Гвардейцев

Маленького пассажира доставили в больницу с ушибами

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Авария произошла напротив дома № 51/1 на улице Сибиряков-Гвардейцев

4-летний ребенок пострадал в аварии в Кировском районе

Вчера, 12 октября, вечером на Сибиряков-Гвардейцев в районе дома № 51/1 столкнулись брендированный Hyundai Solaris и Renault Logan. В результате пострадал маленький ребенок, пассажир «Рено».

— Водитель 1985 года рождения, двигаясь по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны площади Кирова в сторону Северного проезда, совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением женщины 1984 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

В результате пострадал ребенок 2006 года рождения. С ушибами мягких тканей головы он обратился в лечебное учреждение. По словам мамы, ребёнок находился в детском удерживающем устройстве.

Кроме того, вчера вечером в Октябрьском районе водитель сбил 6-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места аварии. Ребенка отвезли в больницу с тяжелыми травмами головы.

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ДТПавария
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