Пожарная машина спешила на вызов и провалилась в канаву в Калининском районе

Поздно вечером 12 октября в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого пожарный автомобиль ехал на вызов и провалился в канаву.

Как объяснил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, машина провалилась в мягкий грунт, когда объезжала другой автомобиль.