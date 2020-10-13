Пожарная машина спешила на вызов и провалилась в канаву в Калининском районе

Поздно вечером 12 октября в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого пожарный автомобиль ехал на вызов и провалился в канаву.
Как объяснил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, машина провалилась в мягкий грунт, когда объезжала другой автомобиль.
— В 22:01 пожарно-спасательные подразделения реагировали на вызов в многоквартирный жилой дом на Флотской, 20. К месту были немедленно направленны силы пожарно-спасательного гарнизона Новосибирска. В пути следования один из автомобилей объезжал легковой автомобиль, выехал на обочину, мягкий грунт. Необходимо понимать, что заправленная водой автоцистерна весит достаточно много. Слегка завалилась набок, но это не повлияло на реагирование. В результате вызова было установлено, что произошло подгорание продуктов без последующего горения. Автомобиль, который съехал на обочину, повреждений не получил, — объяснил Павел Винаков.