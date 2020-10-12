В Калининском районе вспыхнули два частных дома — огонь может перекинуться на соседние дома

Поздно вечером в понедельник, 12 октября, в Калининском районе Новосибирска загорелись частные дома.
— На улицу Светлая, 99 выехали пожарно-спасательные подразделения в 21:23. По прибытии к месту вызова было установлено, что два частных дома горят открытым огнём полностью, существует угроза перехода огня на соседние жилые дома, — сообщил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
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Вечером в пятницу, 9 октября, в Центральном районе Новосибирска в одной из квартир на улице Гоголя, 34 вспыхнул пожар.