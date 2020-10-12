Появилось видео вечерней аварии на Ордынском шоссе, в которой погиб 63-летний водитель

Появилось видео вечернего ДТП на Ордынском шоссе, в котором столкнулись автокран КамАЗ и автоцистерна Volvo. В аварии погиб 63-летний водитель КамАЗа.
Момент ДТП попал на видеорегистратор одной из едущих за автоцистерной машин. На кадрах короткого видеоролика заметно, что после столкновения Volvo вылетает в кювет, а КамАЗ, пересекая встречную полосу, съезжает с дороги. Обломки от автомобилей разлетаются по всей дороге.
В ГИБДД сообщали, что КамАЗ при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автоцистерной Volvo. В ведомстве добавили, что в результате ДТП водитель КамАЗа 1957 года рождения погиб, а водитель автомобиля Volvo 1966 года рождения пострадал.
Под Новосибирском в ночь с 10 на 11 октября перевернулся седан — 18-летний водитель погиб.