В Октябрьском районе автомобилист сбил 6-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП

Вечером в понедельник, 12 октября, в Октябрьском районе Новосибирска неустановленный водитель совершил наезд на ребёнка. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
— В 19:50 на остановке «Коммунстроевская» неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мальчика 2014 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами головы. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия, — уточнили в ведомстве.
Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает: водителю, который скрылся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток.
Вечером 8 октября неизвестный на неустановленном автомобиле напротив дома № 43 на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска наехал на мальчика, переходившего дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.