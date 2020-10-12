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В Октябрьском районе автомобилист сбил 6-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП

У пострадавшего мальчика тяжёлые травмы головы

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Ребёнка увезли в больницу

Ребёнка увезли в больницу

Вечером в понедельник, 12 октября, в Октябрьском районе Новосибирска неустановленный водитель совершил наезд на ребёнка. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— В 19:50 на остановке «Коммунстроевская» неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на мальчика 2014 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами головы. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливает все обстоятельства происшествия, — уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает: водителю, который скрылся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток.

Вечером 8 октября неизвестный на неустановленном автомобиле напротив дома № 43 на улице Танковой в Калининском районе Новосибирска наехал на мальчика, переходившего дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

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ДТПавариясбил ребенка
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