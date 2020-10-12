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На Ордынском шоссе столкнулись тягач и бензовоз — один водитель погиб

На месте работают полиция и пожарные

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Оба автомобиля вылетели с дороги

Оба автомобиля вылетели с дороги

Вечером в понедельник, 12 октября, под Новосибирском на Ордынском шоссе недалеко от аэропорта «Толмачево» столкнулись два грузовых автомобиля. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, а на дороге осталась груда обломков.

На пульт дежурного службы 112 информация о происшествии поступила в 18:15:

— Недалеко от Ордынского кольца произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись КАМАЗ и бензовоз. На место вызвали врачей скорой помощи, пожарных и полицию.

ОБНОВЛЕНО:

— В 18:10 в Новосибирском районе произошло ДТП. КАМАЗ, автокран, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Volvo, автоцистерной. Volvo двигался со стороны Искитимского района в город Томск. В результате ДТП погиб водитель КАМАЗа 1957 года рождения, пострадал водитель автомобиля Volvo 1966 года рождения, — рассказал сотрудник пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирской области Артём Аверин.

Если вы стали свидетелем данного ДТП или вам известны подробности, напишите нам.

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Утром 8 октября в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись тягач Freightliner и небольшой фургончик. От сильного удара тягач развернуло и выкинуло на разделительную полосу, а фургон оказался на обочине — из его кузова высыпался груз.

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ДТПОрдынское шоссестолкнулись грузовики
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