Вечером в понедельник, 12 октября, под Новосибирском на Ордынском шоссе недалеко от аэропорта «Толмачево» столкнулись два грузовых автомобиля. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, а на дороге осталась груда обломков.

На пульт дежурного службы 112 информация о происшествии поступила в 18:15:

— Недалеко от Ордынского кольца произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись КАМАЗ и бензовоз. На место вызвали врачей скорой помощи, пожарных и полицию.

ОБНОВЛЕНО:

— В 18:10 в Новосибирском районе произошло ДТП. КАМАЗ, автокран, при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Volvo, автоцистерной. Volvo двигался со стороны Искитимского района в город Томск. В результате ДТП погиб водитель КАМАЗа 1957 года рождения, пострадал водитель автомобиля Volvo 1966 года рождения, — рассказал сотрудник пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирской области Артём Аверин.