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Поскользнулся и упал в яму: в Новосибирске мужчину засыпало землёй в траншее

По предварительной информации, сибиряк сломал ключицу

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Инцидент произошёл сегодня около полудня

Инцидент произошёл сегодня около полудня

В Новосибирске мужчину засыпало землёй в траншее

В Новосибирске на улице Первомайской земля в траншее осыпалась на мужчину, который в неё упал. Инцидент произошёл сегодня, 11 октября, около полудня. Сибиряк шёл мимо ямы и поскользнулся.

— У БЦ «Квадротека», по улице Первомайской, 198 мужчину засыпало землёй в траншее, — такая информация поступила в службу 112.

По словам источника НГС, новосибирца из траншеи удалось достать живым. Его передали медицинским работникам — по предварительной информации, у него сломана ключица.

— В Первомайском районе мужчина шёл мимо траншеи, поскользнулся и упал. Он жив, передан медицинским сотрудникам. Сейчас проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

В середине сентября в Новосибирске спасатели МАСС спасли мужчину, которого завалило землёй и глиной в траншее на улице Станционной.

Вы стали очевидцем этого инцидента? Знаете пострадавшего? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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завалило землей
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