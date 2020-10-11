Поскользнулся и упал в яму: в Новосибирске мужчину засыпало землёй в траншее

В Новосибирске на улице Первомайской земля в траншее осыпалась на мужчину, который в неё упал. Инцидент произошёл сегодня, 11 октября, около полудня. Сибиряк шёл мимо ямы и поскользнулся.

— У БЦ «Квадротека», по улице Первомайской, 198 мужчину засыпало землёй в траншее, — такая информация поступила в службу 112.

По словам источника НГС, новосибирца из траншеи удалось достать живым. Его передали медицинским работникам — по предварительной информации, у него сломана ключица.

— В Первомайском районе мужчина шёл мимо траншеи, поскользнулся и упал. Он жив, передан медицинским сотрудникам. Сейчас проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области