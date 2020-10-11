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«Жигули» упал в яму на месте ремонтных работ на улице Серафимовича

По предварительной информации, никто из людей не пострадал

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Инцидент произошёл утром

Инцидент произошёл утром

В Новосибирске «Жигули» упал в яму на улице Серафимовича

В Новосибирске этим утром, 11 октября, у дома по улице Серафимовича, 4 в разрытую яму упала машина. Читатель НГС прислал в редакцию фотографии с места происшествия.

— На улице Серафимовича в яме «Жигули» белого цвета. Пострадавших нет. На месте владельцы автомобиля, — такая информация поступила в службу 112.

Хозяева машины вызвали на место сотрудников ГИБДД.

Машина смогла преодолеть ограждения

Машина смогла преодолеть ограждения

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

В прошлый четверг, в районе станции метро «Золотая нива» в яму упал внедорожник. На этом месте рабочие ведут ремонтные работы теплотрассы.

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ДТПяма
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