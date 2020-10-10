В Хабаровске митинг в поддержку бывшего губернатора впервые разогнали силой

В Хабаровске против участников митинга в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала впервые применили силу. Как сообщает местный портал Dvnovosti.ru, на площадь у здания правительства, куда пришли люди, вышли сотрудники ОМОН и силой увели людей в автозаки. Издание отмечает, что людей били дубинками и грубо толкали.
— Ситуация сейчас успокоилась, но задержанных очень много. Увезли в том числе несовершеннолетнего. Сам разгон митинга выглядел страшно, — отмечает издание.
Видео: ДВновости dvnovosti.ru / YouTube.com
Несколько фотографий о том, как похорошел Хабаровск при Дегтярёве pic.twitter.com/MPJ5tMKaSK— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020
На мирных протестующих в Хабаровске спустили ОМОН. По-другому власть разговаривать с людьми не умеет pic.twitter.com/RkeW0GluEE— Соболь Любовь (@SobolLubov) October 10, 2020
Тем временем на сайте администрации Хабаровска написано лишь о том, что число митингующих продолжает снижаться. В судах за прошлую неделю рассмотрено 15 административных дел в отношении организаторов и участников несанкционированных пикетов, их привлекли к штрафам, обязательным работам и арестам.
— Напомним, что проведение акций является несанкционированным, поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка. Так, в период с 11 июля в крае владельцам транспортных средств направлены уведомления о штрафах на общую сумму более 5,9 млн рублей.
Несогласованные акции в Хабаровске проходят каждый день, начиная с 11 июля. Люди вышли на улицу после известия об аресте бывшего губернатора края Сергея Фургала — сейчас он находится в СИЗО Москвы, его подозревают в организации убийств предпринимателей и покушении на убийство. Митингующие заявляют, что происходящее — фальсификация, и требуют освободить Фургала. Акции проходят не только в Хабаровске, но и других городах края.