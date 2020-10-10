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В Хабаровске митинг в поддержку бывшего губернатора впервые разогнали силой

Люди третий месяц собираются в поддержку Сергея Фургала

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С июля хабаровчане собираются на митинги в поддержку бывшего губернатора

С июля хабаровчане собираются на митинги в поддержку бывшего губернатора

В Хабаровске против участников митинга в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала впервые применили силу. Как сообщает местный портал Dvnovosti.ru, на площадь у здания правительства, куда пришли люди, вышли сотрудники ОМОН и силой увели людей в автозаки. Издание отмечает, что людей били дубинками и грубо толкали.

— Ситуация сейчас успокоилась, но задержанных очень много. Увезли в том числе несовершеннолетнего. Сам разгон митинга выглядел страшно, — отмечает издание.

Видео: ДВновости dvnovosti.ru / YouTube.com

Тем временем на сайте администрации Хабаровска написано лишь о том, что число митингующих продолжает снижаться. В судах за прошлую неделю рассмотрено 15 административных дел в отношении организаторов и участников несанкционированных пикетов, их привлекли к штрафам, обязательным работам и арестам.

— Напомним, что проведение акций является несанкционированным, поэтому правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка. Так, в период с 11 июля в крае владельцам транспортных средств направлены уведомления о штрафах на общую сумму более 5,9 млн рублей.

Несогласованные акции в Хабаровске проходят каждый день, начиная с 11 июля. Люди вышли на улицу после известия об аресте бывшего губернатора края Сергея Фургала — сейчас он находится в СИЗО Москвы, его подозревают в организации убийств предпринимателей и покушении на убийство. Митингующие заявляют, что происходящее — фальсификация, и требуют освободить Фургала. Акции проходят не только в Хабаровске, но и других городах края.

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ХабаровскмитингСергей Фургал
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