9 октября пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 77.92
eur 91.70
Тема дняУ больницы выстраиваются очереди из скорых

Все новости

Все новости

Новосибирец подобрал забытые сто тысяч в банкомате - теперь его ищет полиция

Нашедшего деньги обвиняют в краже - объясняем, почему так произошло

1 181
24Обсудить

Поделиться

Неизвестного мужчину сейчас разыскивает полиция

Неизвестного мужчину сейчас разыскивает полиция

Новосибирца подозревают в краже из-за забытых в банкомате деньгах

Сотрудники полиции объявили в розыск мужчину, которого подозревают в том, что 4 октября в банкомате по адресу Максима Горького, 78 он украл 133 тысячи рублей.

— Один мужчина забыл деньги, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Карточку вставил, деньги вышли, он их не забрал, оставил, ушёл. Другой мужчина следом стоял, деньги эти забрал.

Мы попросили прокомментировать ситуацию новосибирского адвоката Константина Чеснокова.

— Если ты что-то нашел ты можешь отнести в полицию, а если ты оставил себе - то это кража. То есть хищение чужого имущества, где бы оно не лежало. На улице, на столе, в сумке, где бы оно не лежало, — рассказал эксперт. — Лучше принять любые меры, чтобы обозначить факт находки. Однако вещь твоей не становится, даже если ты её увидел. Лучше либо пройти мимо, либо отнести в полицию.

Ранее мы писали про новосибирца, который во время поездки в такси украл телефон, забытый на сиденье другим пассажиром, а после снял 2000 рублей с банковского счёта владельца смартфона с помощью SMS - в итоге мужчина получил три года условно.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

кража
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!