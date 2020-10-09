Новосибирец подобрал забытые сто тысяч в банкомате - теперь его ищет полиция

Сотрудники полиции объявили в розыск мужчину, которого подозревают в том, что 4 октября в банкомате по адресу Максима Горького, 78 он украл 133 тысячи рублей.



— Один мужчина забыл деньги, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Карточку вставил, деньги вышли, он их не забрал, оставил, ушёл. Другой мужчина следом стоял, деньги эти забрал.

Мы попросили прокомментировать ситуацию новосибирского адвоката Константина Чеснокова.

— Если ты что-то нашел ты можешь отнести в полицию, а если ты оставил себе - то это кража. То есть хищение чужого имущества, где бы оно не лежало. На улице, на столе, в сумке, где бы оно не лежало, — рассказал эксперт. — Лучше принять любые меры, чтобы обозначить факт находки. Однако вещь твоей не становится, даже если ты её увидел. Лучше либо пройти мимо, либо отнести в полицию.