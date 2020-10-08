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В Новосибирске вандалы разгромили ночью парк на Первомайке

В происшествии сейчас разбирается полиция

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По предварительной информации, скульптуру перевернули три вандала

По предварительной информации, скульптуру перевернули три вандала

В Новосибирске вандалы разрушили скульптуру в Первомайском парке

В Новосибирске сегодня ночью вандалы разгромили парк в Первомайском районе. Читатель НГС сообщил, что разрушена статуя девочки, перевёрнуты мусорки, а также повреждения получила сцена парка. О происшествии уже знают в администрации района — специалисты посмотрели камеры видеонаблюдения.

— В ночь с 7 на 8 октября группа людей, состоящая из 3 человек в непонятной форме, разломала фигуру в Первомайском парке. Сначала они уронили её на траву. Разломали верёвочный парк. Обмотали фигуру и со всей силы её разбили об асфальт, — рассказал пресс-секретарь главы администрации Первомайского района Евгений Кочкин. — Перевернули они и все мусорки возле лавочек, а также вытворяли непонятно что на сцене.

Он добавил, что скульптуре было больше 50 лет:

— Её считали родительницей парка. Это было наше культурное достояние.

Очевидцы и администрация обратились в полицию.

Вандалы попали на камеры видеонаблюдения

Вандалы попали на камеры видеонаблюдения

В пресс-службе ГУ МВД корреспонденту НГС подтвердили, что поступало заявление о происшествии.

— Повреждены скульптура и несколько урн. Сейчас проводится проверка, — объяснили в ведомстве.

В середине января вандалы оставили надпись на известных граффити художницы Марины Ягоды «Хранительница Сибири». Ранее вандалы разрисовали задний фасад часовни во имя Святого Николая Чудотворца на Красном проспекте в центре Новосибирска.

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вандализм
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