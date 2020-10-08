В Новосибирске вандалы разгромили ночью парк на Первомайке

В Новосибирске сегодня ночью вандалы разгромили парк в Первомайском районе. Читатель НГС сообщил, что разрушена статуя девочки, перевёрнуты мусорки, а также повреждения получила сцена парка. О происшествии уже знают в администрации района — специалисты посмотрели камеры видеонаблюдения.

— В ночь с 7 на 8 октября группа людей, состоящая из 3 человек в непонятной форме, разломала фигуру в Первомайском парке. Сначала они уронили её на траву. Разломали верёвочный парк. Обмотали фигуру и со всей силы её разбили об асфальт, — рассказал пресс-секретарь главы администрации Первомайского района Евгений Кочкин. — Перевернули они и все мусорки возле лавочек, а также вытворяли непонятно что на сцене.