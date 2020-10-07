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На Димитровском мосту загорелся автобус

Водители и прохожие пытаются потушить его огнетушителями

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Пламя вспыхнуло в задней части автобуса

Пламя вспыхнуло в задней части автобуса

Утром 7 октября на подъезде к Димитровскому мосту загорелся автобус. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.

— На подъезде к Димитровскому мосту, если ехать со стороны площади Энергетиков, в крайнем правом ряду стоит автобус и горит. Водители и прохожие безуспешно пытаются потушить его огнетушителями, — написала женщина, которая проезжала мимо горящего автобуса на машине.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в пожаре никто не пострадал:

— В 8:33 сигнал, 8:42 прибыли, горел моторный отсек автобуса МАЗ, водитель и кондуктор на месте, не пострадали. Ликвидация открытого горения 8:48. Площадь 4 квадратных метрах, — сообщили в МЧС.

Днем 2 января на площади Маркса напротив торгового центра «Версаль» вспыхнул автобус. Тогда пламя мгновенно охватило весь салон пазика, а мы следили за происшествием в онлайн-трансляции.

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