На Димитровском мосту загорелся автобус

Утром 7 октября на подъезде к Димитровскому мосту загорелся автобус. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница.
— На подъезде к Димитровскому мосту, если ехать со стороны площади Энергетиков, в крайнем правом ряду стоит автобус и горит. Водители и прохожие безуспешно пытаются потушить его огнетушителями, — написала женщина, которая проезжала мимо горящего автобуса на машине.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в пожаре никто не пострадал:
— В 8:33 сигнал, 8:42 прибыли, горел моторный отсек автобуса МАЗ, водитель и кондуктор на месте, не пострадали. Ликвидация открытого горения 8:48. Площадь 4 квадратных метрах, — сообщили в МЧС.
Днем 2 января на площади Маркса напротив торгового центра «Версаль» вспыхнул автобус. Тогда пламя мгновенно охватило весь салон пазика, а мы следили за происшествием в онлайн-трансляции.