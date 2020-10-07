Полицейским кричали: «Палачи!» Прощание с Ириной Славиной, которая сожгла себя, переросло в массовое шествие

Во вторник в Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной, которая в минувшую пятницу сожгла себя перед зданием городской полиции. Прощание состоялось в актовом зале Дома ученых. Как пишет «Фонтанка», чтобы получить это помещение, близкой подруге Славиной Ирине Еникеевой пришлось обзвонить более десятка человек. Узнав о том, какое мероприятие планируется, собственники отказывали или внезапно начинали ремонт.



Ирина Славина — создатель, главный редактор и корреспондент нижегородского независимого издания Koza.Press. 2 октября 2020 года она совершила акт самосожжения у главного здания МВД в Нижнем Новгороде, оставив на своей странице в Facebook последнюю запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне произошедшего к ней домой пришли силовики с обысками по подозрению о её участии в акциях нежелательной на территории РФ организации «Открытая Россия».

