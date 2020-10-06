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Под Новосибирском иномарка насмерть сбила пенсионерку, которая с мужем переходила дорогу в неположенном месте

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

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ДТП произошло около 19:25

ДТП произошло около 19:25

Вечером во вторник, 6 октября, на Колыванской шоссе под Новосибирском иномарка насмерть сбила пожилую женщину. Информация об этом поступила в областное ГИБДД в 19:25.

— Автодорога К-12 наезд на пешехода, женщину 70 лет. Автомобиль «ММС Паджеро». Переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода с мужем. Вне населённого пункта. На одежде отсутствовали световозвращающие элементы, — рассказал корреспонденту НГС госавтоинспектор отделения пропаганды регионального управления ГИБДД Константин Шкабарня.

Госавтоинспекция также напоминает, что в ночное время суток пешеходам рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

Недавно под Новосибирском электричка насмерть сбила 76-летнюю женщину. Она пыталась перейти пути с подругой, но не успела. Инцидент произошёл на 3317-м км 1-го перегона станций Обь — Чик.

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ДТПсбил насмерть
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