Лодку супругов из Новосибирска протаранили на рыбалке под Томском — потерпевшие сняли погоню на видео

Сибиряка будут судить за угрозу убийством семейной паре из Новосибирска
Жителя Кемерово будут судить за угрозу убийством семейной паре из Новосибирска, которая отдыхала на Оби под Томском.
Инцидент произошёл в Колпашевском районе. Пара из Новосибирска рыбачила, когда к ним на другой лодке подъехал обвиняемый со своим другом.
— Мужчина и женщина рыбачили с лодки на реке Обь. К ним приблизилось другое маломерное судно, и неизвестные стали требовать прекратить рыбалку, ссылаясь не некие ограничения рыбного промысла на этом участке. В ходе разгоревшегося конфликта один из злоумышленников угрожал застрелить семью рыбаков из карабина. Опасаясь за свои жизни, новосибирцы попытались скрыться, но лодка с агрессивной компанией догнала и протаранила лодку потерпевших, — рассказали корреспонденту НГС в Управлении на транспорте МВД России по СФО. Дату происшествия в полиции не называют.
Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО
В итоге паре всё-таки удалось потихоньку добраться до берега и вызвать полицию.
— Сотрудники транспортной полиции установили личность инициатора конфликта. Им оказался 69-летний житель Кемерова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. По результатам предварительного расследования фигуранту предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 119 УК РФ), — объяснили в ведомстве.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Причины поведения обвиняемого в полиции не называют. В месте, где произошёл инцидент, рыбалка разрешена.
В конце августа в районе Затона транспортные полицейские обнаружили в воде восьмерых подростков. Дети прыгали с кораблей и устраивали заплыв вдоль судов. Их заметил один из работников транспортной компании и вызвал полицию.