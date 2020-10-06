Лодку супругов из Новосибирска протаранили на рыбалке под Томском — потерпевшие сняли погоню на видео

Жителя Кемерово будут судить за угрозу убийством семейной паре из Новосибирска, которая отдыхала на Оби под Томском.

Инцидент произошёл в Колпашевском районе. Пара из Новосибирска рыбачила, когда к ним на другой лодке подъехал обвиняемый со своим другом.

— Мужчина и женщина рыбачили с лодки на реке Обь. К ним приблизилось другое маломерное судно, и неизвестные стали требовать прекратить рыбалку, ссылаясь не некие ограничения рыбного промысла на этом участке. В ходе разгоревшегося конфликта один из злоумышленников угрожал застрелить семью рыбаков из карабина. Опасаясь за свои жизни, новосибирцы попытались скрыться, но лодка с агрессивной компанией догнала и протаранила лодку потерпевших, — рассказали корреспонденту НГС в Управлении на транспорте МВД России по СФО. Дату происшествия в полиции не называют.