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20-летняя сибирячка за рулём Hyundai въехала в такси на Восходе — вторую машину отбросило на пешехода

Мужчина скончался в автомобиле реанимации

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За рулём Hyundai Creta была <nobr class="_">20-летняя</nobr> девушка

За рулём Hyundai Creta была 20-летняя девушка

В Новосибирске машину такси отбросило на пешехода после ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска 20-летняя девушка на Hyundai Creta врезалась в автомобиль такси Kia Rio — вторую машину выбросило на 60-летнего пешехода. ДТП произошло сегодня, 6 октября, около 11:00. Мужчина скончался в машине реанимации.

— Водитель, девушка 2000 года рождения, на автомобиле Hyundai Creta следовала по улице Восход со стороны улицы Зыряновской в сторону улицы Кирова и в пути следования у дома № 32 улицы Восход допустила столкновение с автомобилем Kia Rio, — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды новосибирской ГИБДД.

В это время 34-летний таксист на Kia Rio ехал по улице Нижегородской со стороны улицы Сакко и Ванцетти в сторону улицы Бориса Богаткова.

— После удара Kia Rio отбросило на пешехода (на вид около 60 лет), который от полученных травм скончался в автомобиле реанимации, — добавили в ведомстве.

Сейчас устанавливается личность погибшего.

Седан от удара выбросило на пешехода

Седан от удара выбросило на пешехода

Вы были участником этого ДТП? Знаете погибшего мужчину? Были свидетелем ДТП? Свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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Сейчас в Новосибирске следователи и родственники ищут очевидцев смертельного ДТП, которое совершил 25-летний сотрудник новосибирского ГУФСИН. Авария произошла 29 сентября в Калининском районе Новосибирска.

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ДТПДТП с погибшим
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