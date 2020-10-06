20-летняя сибирячка за рулём Hyundai въехала в такси на Восходе — вторую машину отбросило на пешехода

В Октябрьском районе Новосибирска 20-летняя девушка на Hyundai Creta врезалась в автомобиль такси Kia Rio — вторую машину выбросило на 60-летнего пешехода. ДТП произошло сегодня, 6 октября , около 11:00. Мужчина скончался в машине реанимации.



— Водитель, девушка 2000 года рождения, на автомобиле Hyundai Creta следовала по улице Восход со стороны улицы Зыряновской в сторону улицы Кирова и в пути следования у дома № 32 улицы Восход допустила столкновение с автомобилем Kia Rio, — рассказали корреспонденту НГС в группе пропаганды новосибирской ГИБДД.