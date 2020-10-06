20-летняя сибирячка за рулём Hyundai въехала в такси на Восходе — вторую машину отбросило на пешехода

В Новосибирске машину такси отбросило на пешехода после ДТП
В Октябрьском районе Новосибирска
— Водитель, девушка 2000 года рождения, на автомобиле Hyundai Creta следовала по улице Восход со стороны улицы Зыряновской в сторону улицы Кирова и в пути следования у дома
В это время
— После удара Kia Rio отбросило на пешехода (на вид около 60 лет), который от полученных травм скончался в автомобиле реанимации, — добавили в ведомстве.
Сейчас устанавливается личность погибшего.
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Сейчас в Новосибирске следователи и родственники ищут очевидцев смертельного ДТП, которое совершил