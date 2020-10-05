Сначала водитель сбил пешехода: подробности ДТП на Вертковской, где пассажирку доставали спасатели

В ночной аварии на Вертковской пострадали три человека
Новосибирские автоинспекторы рассказали подробности ночной аварии на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской.
— Водитель 1992 года рождения, который отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, следовал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Вертковской. В пути следования у дома
В итоге Nissan врезался в фонарный столб.
— В результате ДТП пострадал пассажир Nissan, девушка 2001 года рождения, с закрытым переломом левой бедренной кости и переломом таза. Она госпитализирована. Также в больницу доставлен пешеход около 30 лет. У него открытый перелом левой ноги, сотрясение головного мозга. Пострадал и пассажир Nissan 2000 года рождения. У него перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, — добавил Владислав Савченков.
Вы были участником этого ДТП? Знаете пострадавших или водителя? Напишите дежурному корреспонденту.
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В Новосибирске на пересечении улиц Академика Лаврентьева и Николаева утром