Сначала водитель сбил пешехода: подробности ДТП на Вертковской, где пассажирку доставали спасатели

Новосибирские автоинспекторы рассказали подробности ночной аварии на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской. 28-летний водитель Nissan Primera сначала сбил пешехода, затем врезался в столб и в итоге отказался проходить обследование на алкоголь. ДТП произошло 5 октября в 03:18.

— Водитель 1992 года рождения, который отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, следовал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Вертковской. В пути следования у дома № 17 на улице Сибиряков-Гвардейцев совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.