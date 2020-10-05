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Сначала водитель сбил пешехода: подробности ДТП на Вертковской, где пассажирку доставали спасатели

После происшествия госпитализированы трое

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Пассажирку&nbsp;Nissan пришлось доставать спасателям

Пассажирку Nissan пришлось доставать спасателям

В ночной аварии на Вертковской пострадали три человека

Новосибирские автоинспекторы рассказали подробности ночной аварии на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской. 28-летний водитель Nissan Primera сначала сбил пешехода, затем врезался в столб и в итоге отказался проходить обследование на алкоголь. ДТП произошло 5 октября в 03:18.

— Водитель 1992 года рождения, который отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, следовал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону улицы Вертковской. В пути следования у дома № 17 на улице Сибиряков-Гвардейцев совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В итоге Nissan врезался в фонарный столб.

— В результате ДТП пострадал пассажир Nissan, девушка 2001 года рождения, с закрытым переломом левой бедренной кости и переломом таза. Она госпитализирована. Также в больницу доставлен пешеход около 30 лет. У него открытый перелом левой ноги, сотрясение головного мозга. Пострадал и пассажир Nissan 2000 года рождения. У него перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, — добавил Владислав Савченков.

Вы были участником этого ДТП? Знаете пострадавших или водителя? Напишите дежурному корреспонденту.

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В Новосибирске на пересечении улиц Академика Лаврентьева и Николаева утром 2 октября произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Газель» и Lada Granta.

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ДТПДТП с пострадавшими
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