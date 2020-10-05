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Nissan Premier въехал в столб на Вертковской — из искореженной машины пассажирку вырезали спасатели

Сотрудники МАСС опубликовали видео со спасательной операцией

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От машины практически ничего не осталось

От машины практически ничего не осталось

В Новосибирске ночью Nissan Premier врезался в столб

В Новосибирске сегодня, 5 октября, ночью в Кировском районе водитель Nissan Premier врезался в столб — одну из пассажирок из машины пришлось доставать спасателям. ДТП произошло на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской около 03:00.

— Автомобиль врезался в столб освещения и металлические ограждения тротуара. Прибыв на место ДТП, спасатели выяснили, что водитель и один пассажир уже извлечены из салона. В разбитом автомобиле находится женщина с различными ушибами, травмами и переломом бедра, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Спасатели с помощью специального инструмента достали из машины пострадавшую.

Пострадавших передали медикам, а машину залили пожарные, чтобы не допустить возгорания.

Корреспондент НГС попросил новосибирских автоинспекторов уточнить информацию о пострадавших.

В Новосибирске на пересечении улиц Академика Лаврентьева и Николаева утром 2 октября произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Газель» и Lada Granta.

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ДТПДТП с пострадавшим
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