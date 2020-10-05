Nissan Premier въехал в столб на Вертковской — из искореженной машины пассажирку вырезали спасатели

В Новосибирске сегодня, 5 октября, ночью в Кировском районе водитель Nissan Premier врезался в столб — одну из пассажирок из машины пришлось доставать спасателям. ДТП произошло на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковской около 03:00.

— Автомобиль врезался в столб освещения и металлические ограждения тротуара. Прибыв на место ДТП, спасатели выяснили, что водитель и один пассажир уже извлечены из салона. В разбитом автомобиле находится женщина с различными ушибами, травмами и переломом бедра, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» в Новосибирске.