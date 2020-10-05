Пьяный сибиряк устроил разборки в коридоре общежития и порезал соседа

Под Новосибирском мужчина напал на соседа в общежитии
Под Новосибирском в общежитии на улице ЖКО Аэропорта пьяный сибиряк напал с ножом на своего соседа в коридоре.
— Полицейские установили, что в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевое ранение потерпевшему, причинив его здоровью тяжкий вред, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские уже задержали подозреваемого —
В Новосибирске в начале октября водитель такси ударил пассажира ножом в горло из-за спора по поводу оплаты проезда. Пострадавшего доставили в больницу, оттуда информация о происшествии поступила в полицию.