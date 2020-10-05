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Пьяный сибиряк устроил разборки в коридоре общежития и порезал соседа

Напавшего на мужчину задержала полиция

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Нападавший уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Нападавший уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Под Новосибирском мужчина напал на соседа в общежитии

Под Новосибирском в общежитии на улице ЖКО Аэропорта пьяный сибиряк напал с ножом на своего соседа в коридоре. 50-летнего пострадавшего 3 октября около 19:00 доставили в больницу с серьезными повреждениями брюшной полости.

— Полицейские установили, что в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевое ранение потерпевшему, причинив его здоровью тяжкий вред, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские уже задержали подозреваемого — 45-летнего мужчину, который уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В Новосибирске в начале октября водитель такси ударил пассажира ножом в горло из-за спора по поводу оплаты проезда. Пострадавшего доставили в больницу, оттуда информация о происшествии поступила в полицию.

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