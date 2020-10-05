Пьяный сибиряк устроил разборки в коридоре общежития и порезал соседа

Под Новосибирском в общежитии на улице ЖКО Аэропорта пьяный сибиряк напал с ножом на своего соседа в коридоре. 50-летнего пострадавшего 3 октября около 19:00 доставили в больницу с серьезными повреждениями брюшной полости.

— Полицейские установили, что в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевое ранение потерпевшему, причинив его здоровью тяжкий вред, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

