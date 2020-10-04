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Новосибирские следователи проверяют информацию о зверски избитом младенце

У ребёнка диагностировали удушение и множественные побои

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Двухмесячного ребёнка доставили в больницу со следами побоев и асфиксией

Двухмесячного ребёнка доставили в больницу со следами побоев и асфиксией

Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал проверку размещенной в СМИ информации, в которой говорилось, что в Черепановском районе в больницу доставили двухмесячного ребёнка. Согласно публикациям, у пострадавшей врачи диагностировали асфиксию и множественные побои, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

— Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области по размещенной в СМИ публикации, из которой следует, что в Черепановском районе в больницу был доставлен двухмесячный ребенок, у которого врачи диагностировали асфиксию и множественные побои на лице, организована доследственная проверка, — сообщила представитель регионального СК.

Проводят проверку. По результатам примут процессуальное решение.

Новосибирским врачам нередко приходится бороться за жизнь малышей. Так, медики двое суток откачивали младенца, который отравился ландышами.

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Черепановская больницаЧерепановский районмладенецасфиксия
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