В Новосибирске ищут пожилую женщину, которая перестала выходить на связь с родными

В Советском районе Новосибирска ищут 76-летнюю Наталью Макарову. В последний раз пожилая женщина выходила на связь со своими родственниками 3 октября.
Пенсионерка, по информации руководителя новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, живет отдельно от родных. Они не общались около суток, а когда позвонили в очередной раз, то она не ответила на звонок. Соседи также не знают, куда ушла женщина.
— Её нет дома, непонятно, куда она могла пойти или поехать. В больницах её нет, мы сегодня дважды проверили все медучреждения. У бабушки есть возрастные проблемы с памятью, что осложняет ситуацию. Соседи её видели достаточно давно, помочь не могут даже с определением даты и времени, когда она вышла из дома. Сейчас идут патрулирование, осмотр прилегающей территории: волонтёры осматривают места, которые могут стать ловушкой для пожилого человека, — рассказала руководитель поискового отряда.
Рост женщины — 155 см, волосы тёмные с проседью, глаза чёрные. Может быть одета в коричневый длинный пуховик или коричневую куртку, розовые кроссовки или коричневые ботинки. На голове — серая шапка или светло-серый берет.
Добровольцев просят одеться для поисков в городе и лесу, с собой нужно взять скотч и фонари. Информация по телефону:
Если вы видели эту женщину или похожего на неё человека — сообщите нам или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону
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В августе под Новосибирском волонтёры нашли мужчину с проблемами с памятью. Его не было дома около 1,5 суток.
Некоторые поиски пропавших людей так и не заканчиваются. Мы публиковали истории о пропавших много лет назад новосибирцах, которых так и не нашли.