В Новосибирске ищут пожилую женщину, которая перестала выходить на связь с родными

В Советском районе Новосибирска ищут 76-летнюю Наталью Макарову. В последний раз пожилая женщина выходила на связь со своими родственниками 3 октября.

Пенсионерка, по информации руководителя новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, живет отдельно от родных. Они не общались около суток, а когда позвонили в очередной раз, то она не ответила на звонок. Соседи также не знают, куда ушла женщина.

— Её нет дома, непонятно, куда она могла пойти или поехать. В больницах её нет, мы сегодня дважды проверили все медучреждения. У бабушки есть возрастные проблемы с памятью, что осложняет ситуацию. Соседи её видели достаточно давно, помочь не могут даже с определением даты и времени, когда она вышла из дома. Сейчас идут патрулирование, осмотр прилегающей территории: волонтёры осматривают места, которые могут стать ловушкой для пожилого человека, — рассказала руководитель поискового отряда.