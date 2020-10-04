На Родниках мужчина выпал с балкона многоэтажки

Утром в воскресенье в Новосибирске в микрорайоне Родники произошел несчастный случай, мужчина погиб, упав с высоты. Его тело нашли возле жилого дома по адресу Гребенщикова, 12, на месте работают сотрудники полиции.

— Обнаружен труп мужчины, предварительно упал с верхних этажей. Выясняется возраст, личность и обстоятельства, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам подписчика группы АСТ-54, мужчина упал с балкона верхнего этажа. Всего в доме Гребенщикова, 12 насчитывается 17 этажей.