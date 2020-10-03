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«Полицейский пинал соседние машины, чтобы они не загорелись»: во дворе на Выборной сгорел автомобиль

При пожаре никто не пострадал

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Причина пожара пока неизвестна

Причина пожара пока неизвестна

Во дворе Новосибирска загорелся автомобиль

Вечером 2 октября примерно в 23:10 во дворе дома № 122 на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска загорелся автомобиль.

— Машина полыхала, причина непонятна, думаю, пожарные установят, — рассказал очевидец Роман Баландин. — Когда я увидел пожар, то на месте уже было несколько пожарных и полицейский, который ходил, пинал соседние машины, чтобы владельцы вышли и отогнали их, а то бы они загорелись.

Горящий автомобиль стоял прямо во дворе дома на Выборной

Получить оперативную информацию в пресс-службе ГУ МЧС по НСО не удалось. В пресс-службе полиции сообщили, что к ним сигналы о возгорании автомобиля в Октябрьском районе Новосибирска не поступали.

Вы владелец этого автомобиля? Свяжитесь с нашим дежурным журналистом, можно рассказать свою историю анонимно.

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В эту субботу Новосибирске произошло сразу несколько пожаров — рано утром в частном секторе Ленинского района Новосибирска в 4-м Экваторном переулке загорелись два дома под одной кровлей. А уже днём на улице Петухова вспыхнул склад с автомаслами — пожар было видно из разных районов города.

На днях в Центральном районе Новосибирска загорелось четырёхэтажное здание, в котором находится гостиница «Император». На место выехали сотрудники МЧС. В течение часа они смогли локализовать возгорание. Ещё 45 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего в тушении принимали участие 80 пожарных. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Наш фотограф Александр Ощепков побывал на месте ЧП. Показываем, как это было.

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пожарсгорела машина
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