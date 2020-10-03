«Полицейский пинал соседние машины, чтобы они не загорелись»: во дворе на Выборной сгорел автомобиль

В эту субботу Новосибирске произошло сразу несколько пожаров — рано утром в частном секторе Ленинского района Новосибирска в 4-м Экваторном переулке загорелись два дома под одной кровлей. А уже днём на улице Петухова вспыхнул склад с автомаслами — пожар было видно из разных районов города.

На днях в Центральном районе Новосибирска загорелось четырёхэтажное здание, в котором находится гостиница «Император». На место выехали сотрудники МЧС. В течение часа они смогли локализовать возгорание. Ещё 45 минут потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение. Всего в тушении принимали участие 80 пожарных. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Наш фотограф Александр Ощепков побывал на месте ЧП. Показываем, как это было.

