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В аварии на Бориса Богаткова пострадала двухлетняя девочка

Ребёнка доставили в больницу

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Ребёнка доставили в больницу

Ребёнка доставили в больницу

Ребёнок пострадал в ДТП на Богаткова

Вечером в пятницу, 2 октября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. В одной из них пострадал маленький ребёнок.

— Водитель 1993 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Corolla по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Воинская с левым поворотом на улицу Василия Старощука, совершил столкновение с автомобилем Nissan Bluebird Sylphy под управлением водителя-женщины 1987 года рождения, которая двигалась по улице Бориса Богаткова во встречном направлении. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадала двухлетняя девочка, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве добавили, что ребёнка доставили в больницу с травмой мягких тканей лица.

Сегодня, рано утром, на улице Северная водитель сбил двух мальчиков на пешеходном переходе около школы.

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ДТПпострадал ребенок
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