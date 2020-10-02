В аварии на Бориса Богаткова пострадала двухлетняя девочка

Вечером в пятницу, 2 октября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись две иномарки. В одной из них пострадал маленький ребёнок.

— Водитель 1993 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Corolla по улице Бориса Богаткова со стороны улицы Воинская с левым поворотом на улицу Василия Старощука, совершил столкновение с автомобилем Nissan Bluebird Sylphy под управлением водителя-женщины 1987 года рождения, которая двигалась по улице Бориса Богаткова во встречном направлении. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадала двухлетняя девочка, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.