Пришлось поднимать машину: очевидец рассказал, как спасали сбитых возле школы мальчиков

В Новосибирске очевидцы подняли машину ради спасения сбитого школьника
Очевидец утренней аварии в Новосибирске, которая произошла 2 октября возле школы на Северной, рассказал, как спасали двух сбитых мальчиков.
В ДТП пострадали школьники 2006 и 2013 годов рождения — авария случилась на пешеходном переходе.
— Всё произошло буквально перед глазами. Отводил дочку в школу, буквально в метре от нас произошло, нас чуть не зацепило. Мальчику маленькому двумя колесами на ногу наехали. Старшего придавило к бордюру, ему больше повезло, но на капоте прокатился метров 5–6. А маленького прям под машину, — рассказал очевидец Александр.
По словам мужчины, дети спокойно переходили дорогу и не бежали. После аварии он сразу бросился им на помощь:
— Думал, один подниму машину — не получилось. Она прям колесом задним стояла на ноге. Назад нельзя было отъехать, потому что мальчик лежал уже, у него ногу вывернуло. Можно было ехать вперёд, но под передним колесом лежал старший. Выход был только один: поднимать машину и вытаскивать мальчика. Мы втроем подняли руками, четвертого парня подозвали, чтобы он вытащил маленького. Его положили на газон, он лежал молча, терпел, — сообщил Александр.
Скорость водителя, утверждает Александр, была не больше 20 км/ч.
— Она наехала передним колесом, младший ребенок, видимо, пытался ногу вытащить, подтянуть под себя, пока она проезжала подальше. И, видимо, немного ногу вывернул, и она ему вторым колесом на колено, — объяснил мужчина.
Главврач скорой помощи Ирина Большакова сообщила журналисту НГС, что оба мальчика получили несильные ушибы: у младшего ребенка ушиб колена, у старшего — ушиб мягких тканей спины.
В эти выходные в Октябрьском районе «Хонда» сбила 7-летнего ребенка. Мальчик выбежал из подъезда дома и побежал к детской площадке, когда его сбила машина. Момент аварии попал на видео.