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Тема дняСотрудник ФСИН сбил насмерть мужчину

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Сотрудник группы быстрого реагирования погиб в ДТП — «Газель» врезалась в машину частной охраны

Авария произошла в Академгородке

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В момент аварии в Lada Granta находились два сотрудника частного охранного предприятия

В момент аварии в Lada Granta находились два сотрудника частного охранного предприятия

Сотрудник ГБР погиб в утренней аварии в Академгородке

В Новосибирске на пересечении улиц Академика Лаврентьева и Николаева этим утром, 2 октября, произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Газель» и Lada Granta.

Седан принадлежит частному охранному предприятию. В момент аварии в нем находились два сотрудника, которые были на службе. Один из них погиб, второй сейчас находится в больнице.

— «Газель» двигалась по улице Академика Лаврентьева со стороны проспекта Строителей в сторону Коптюга с левым поворотом на улицу Инженерную. Lada Granta двигалась по Академика Лаврентьева со стороны Коптюга в сторону проспекта Строителей, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В ДТП водитель «Газели» не пострадал. Погиб 47-летний пассажир Lada Granta, а водитель седана был доставлен в больницу. Его травмы пока неизвестны.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, у вас есть фото или видео с места инцидента, свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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Параллельно следователи ищут очевидцев смертельного ДТП, которое совершил 25-летний сотрудник новосибирского ГУФСИН. Авария произошла 29 сентября в Калининском районе Новосибирска.

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ДТПДТП с погибшими
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