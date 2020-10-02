Сотрудник группы быстрого реагирования погиб в ДТП — «Газель» врезалась в машину частной охраны

В Новосибирске на пересечении улиц Академика Лаврентьева и Николаева этим утром, 2 октября , произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Газель» и Lada Granta.



Седан принадлежит частному охранному предприятию. В момент аварии в нем находились два сотрудника, которые были на службе. Один из них погиб, второй сейчас находится в больнице.

— «Газель» двигалась по улице Академика Лаврентьева со стороны проспекта Строителей в сторону Коптюга с левым поворотом на улицу Инженерную. Lada Granta двигалась по Академика Лаврентьева со стороны Коптюга в сторону проспекта Строителей, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

