Сотрудник группы быстрого реагирования погиб в ДТП — «Газель» врезалась в машину частной охраны

Сотрудник ГБР погиб в утренней аварии в Академгородке
В Новосибирске на пересечении улиц Академика Лаврентьева и Николаева этим утром,
Седан принадлежит частному охранному предприятию. В момент аварии в нем находились два сотрудника, которые были на службе. Один из них погиб, второй сейчас находится в больнице.
— «Газель» двигалась по улице Академика Лаврентьева со стороны проспекта Строителей в сторону Коптюга с левым поворотом на улицу Инженерную. Lada Granta двигалась по Академика Лаврентьева со стороны Коптюга в сторону проспекта Строителей, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В ДТП водитель «Газели» не пострадал. Погиб
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