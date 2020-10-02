Новосибирца зажало между ковшом и радиатором экскаватора — он погиб на месте

В Новосибирске рабочего зажало между ковшом и радиатором экскаватора — мужчина от полученных травм погиб на месте. Инцидент, по сообщению спасателей МАСС, произошёл вчера, 1 октября , около 16:00 в Калининском районе на улице Тайгинской.

— При проведении ремонтных работ мужчину зажало между ковшом и радиатором экскаватора. При помощи автокрана поднят ковш экскаватора. Тело мужчины 1988 года рождения без признаков жизни передано сотрудникам отдела полиции, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».

