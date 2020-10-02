Новосибирца зажало между ковшом и радиатором экскаватора — он погиб на месте

В Новосибирске рабочий погиб, когда его зажало ковшом экскаватора
В Новосибирске рабочего зажало между ковшом и радиатором экскаватора — мужчина от полученных травм погиб на месте. Инцидент, по сообщению спасателей МАСС, произошёл вчера,
— При проведении ремонтных работ мужчину зажало между ковшом и радиатором экскаватора. При помощи автокрана поднят ковш экскаватора. Тело мужчины 1988 года рождения без признаков жизни передано сотрудникам отдела полиции, — рассказали в группе «Спасатели МАСС».
Старший помощник руководителя СК по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила корреспонденту НГС, что из-за гибели мужчины сейчас проводится доследственная проверка.
Если вам известны обстоятельства этой трагедии или личность погибшего мужчины, свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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Вчера также на стройке в Калининском районе Новосибирска при разборе строительного крана погиб рабочий. Несчастный случай произошёл на Танковой.