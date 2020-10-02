В Новосибирске напротив школы сбили двух мальчиков

В Новосибирске водитель сбил двух школьников
В Новосибирске сегодня,
— Улица Северная, 1, в 07:30 произошёл наезд на двух школьников, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — Водитель 1957 года рождения на автомобиле Honda CR-V двигался по улице Северной в сторону улицы Падунской. У дома № 1 по улице Северной совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на двух мальчиков 2006 и 2013 годов рождения.
Дети живы, их сейчас доставили в больницу.
Если вы стали очевидцем этого ДТП, у вас есть фото или видео с места инцидента, свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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Вчера НГС рассказывал, что следователи и родственники погибшего ищут очевидцев смертельного ДТП, которое совершил