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Тема дняСотрудник ФСИН сбил насмерть мужчину

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В Новосибирске напротив школы сбили двух мальчиков

ДТП произошло в 07:30

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Школьники живы, их сейчас доставили в больницу

Школьники живы, их сейчас доставили в больницу

В Новосибирске водитель сбил двух школьников

В Новосибирске сегодня, 2 октября, рано утром у школы № 100 водитель сбил двух школьников.

— Улица Северная, 1, в 07:30 произошёл наезд на двух школьников, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — Водитель 1957 года рождения на автомобиле Honda CR-V двигался по улице Северной в сторону улицы Падунской. У дома № 1 по улице Северной совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на двух мальчиков 2006 и 2013 годов рождения.

Дети живы, их сейчас доставили в больницу.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, у вас есть фото или видео с места инцидента, свяжитесь с дежурным корреспондентом.

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Вчера НГС рассказывал, что следователи и родственники погибшего ищут очевидцев смертельного ДТП, которое совершил 25-летний сотрудник новосибирского ГУФСИН. Авария произошла 29 сентября в Калининском районе Новосибирска.

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