«Пытаются это дело замять»: сотрудник ФСИН сбил насмерть мужчину в Новосибирске

Как пояснили в Следственном комитете, водитель сам вызвал скорую помощь, но пешеход — 51-летний мебельный мастер Сергей Кондарев — скончался по дороге в больницу. По словам родственников, в тот день мужчина ехал с дачи, которая находится в Мошковском районе.



— Электричка приходит в 21:08 на станции Иня. В 21:17, когда он переходил дорогу, его сбила машина, — рассказывает Юлия Емельянова, падчерица погибшего мужчины. — Он вышел из электрички, подождал, пока она пройдёт, через мостик перешёл все пути, вышел к дороге и там его сбила машина.

Близкие Сергея Кондарева убеждены, что водитель — «непростой человек», поэтому дело могут замять. Сейчас они ищут очевидцев ДТП.

— Это нелепая смерть, мы не можем поверить, что он мог перейти дорогу в неположенном месте, — объясняет Юлия. — Он у нас дяденька правильный, внучкам всегда показывал, как правильно переходить дорогу, что надо дождаться, пока пройдёт машина. Мы его хорошо знаем, пусть он и не родной мне, но это человек, с которым мы уже 17 лет вместе. Мы хотим выяснить, что произошло. Нам кажется, что его на переходе сбили и пытаются это дело замять, так как виновник аварии — не из простых, да и ехал он с ненадлежащей скоростью в данном районе. Это видно по фотографиям, по состоянию машины — бампер всмятку, разбитое лобовое стекло.