«Пытаются это дело замять»: сотрудник ФСИН сбил насмерть мужчину в Новосибирске

Сотрудник ФСИН сбил насмерть мужчину в Новосибирске
Следователи и родственники погибшего ищут очевидцев смертельного ДТП, которое совершил 25-летний сотрудник новосибирского ГУФСИН. Авария произошла 29 сентября в Калининском районе Новосибирска.
— В 21 час 17 минут на территории Калининского района водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Сузуки Култус», следовал по улице Тайгинской, со стороны Пашинского шоссе в сторону улицы Богдана Хмельницкого, и в пути следования, в районе дома №1/5 по улице Тайгинской, сбил пешехода, переходившего проезжую часть справа налево, вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска
Видео: отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска
Как пояснили в Следственном комитете, водитель сам вызвал скорую помощь, но пешеход — 51-летний мебельный мастер Сергей Кондарев — скончался по дороге в больницу. По словам родственников, в тот день мужчина ехал с дачи, которая находится в Мошковском районе.
— Электричка приходит в 21:08 на станции Иня. В 21:17, когда он переходил дорогу, его сбила машина, — рассказывает Юлия Емельянова, падчерица погибшего мужчины. — Он вышел из электрички, подождал, пока она пройдёт, через мостик перешёл все пути, вышел к дороге и там его сбила машина.
Близкие Сергея Кондарева убеждены, что водитель — «непростой человек», поэтому дело могут замять. Сейчас они ищут очевидцев ДТП.
— Это нелепая смерть, мы не можем поверить, что он мог перейти дорогу в неположенном месте, — объясняет Юлия. — Он у нас дяденька правильный, внучкам всегда показывал, как правильно переходить дорогу, что надо дождаться, пока пройдёт машина. Мы его хорошо знаем, пусть он и не родной мне, но это человек, с которым мы уже 17 лет вместе. Мы хотим выяснить, что произошло. Нам кажется, что его на переходе сбили и пытаются это дело замять, так как виновник аварии — не из простых, да и ехал он с ненадлежащей скоростью в данном районе. Это видно по фотографиям, по состоянию машины — бампер всмятку, разбитое лобовое стекло.
Расследованием дела занялся Следственный комитет. Сейчас СК просит откликнуться всех очевидцев происшествия и водителей, на видеорегистраторы которых могла попасть эта авария.
— Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления, просим сообщить данные сведения по телефону и. о. руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела: 8–913–959–77–87 либо дежурному по следственному управлению: 8(383)203–57–39 либо «02» (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется, — подчёркивает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
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