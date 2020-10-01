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Девушка залезла на плиту дамбы ГЭСа ради фото и упала в воду — на место отправились спасатели

Девушку вытащил её молодой человек, но затем он тоже упал

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Девушка упала, когда делала фотографию на плите дамбы

Девушка упала, когда делала фотографию на плите дамбы

В Новосибирске пара свалилась с плит дамбы ОбьГЭС в воду

Вчера вечером, 30 сентября, в Новосибирске на дамбе ГЭС 20-летняя девушка свалилась в воду с плиты. Её вытащил молодой человек, но тоже упал в воду.

Паре понадобилась помощь спасателей.

— Девушка, делая фото с плиты на берегу, поскользнулась и упала в воду. Молодой человек, вытащив её на плиты, также упал в воду, выбраться самостоятельно не может. Проведена разведка, сбор информации. 26-летний мужчина выбрался из воды на берег самостоятельно по приезде спасателей. С ним и 20-летней девушкой проведена профилактическая беседа. Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели добавили, что после падения молодым людям не понадобилась помощь врачей. Пару передали сотрудникам полиции.

Летом спасатели помогли группе подростков на пляже. Дети купались в полутора километрах от берега, между пляжами «Золотой берег» и «Бумеранг», держась за надувной матрас, а потом у него вылетел клапан. Из матраса вышел весь воздух и подростки едва держались на плаву.

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спасатели МАСС
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