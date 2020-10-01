Девушка залезла на плиту дамбы ГЭСа ради фото и упала в воду — на место отправились спасатели

Вчера вечером, 30 сентября, в Новосибирске на дамбе ГЭС 20-летняя девушка свалилась в воду с плиты. Её вытащил молодой человек, но тоже упал в воду.

Паре понадобилась помощь спасателей.

— Девушка, делая фото с плиты на берегу, поскользнулась и упала в воду. Молодой человек, вытащив её на плиты, также упал в воду, выбраться самостоятельно не может. Проведена разведка, сбор информации. 26-летний мужчина выбрался из воды на берег самостоятельно по приезде спасателей. С ним и 20-летней девушкой проведена профилактическая беседа. Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили спасатели МАСС.

