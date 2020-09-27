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Водитель на Honda Fit сбил 7-летнего мальчика на Высоцкого — авария попала на видео

Сейчас ребенок в больнице

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У ребенка подозрение на сотрясение мозга

У ребенка подозрение на сотрясение мозга

Honda Fit сбила 7-летнего мальчика в Новосибирске

Днем 27 сентября в Октябрьском районе Новосибирска сбили 7-летнего ребенка.

Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла около 13:30.

— 25-летняя женщина-водитель на автомобиле Honda Fit двигалась по внутридворовой территории дома 41/2 по улице Высоцкого, в пути следования совершила наезд на мальчика, который выбежал из подъезда и побежал на детскую площадку, — сообщили в ГИБДД.

Мальчик попал в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и ушибы тела. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В августе в Советском районе водитель Toyota Vista Ardeo сбил ребёнка на самокате. Накануне похожий случай произошел в Центральном районе. Водитель автомобиля Toyota Carina ED сбил 12-летнего мальчика на самокате. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы и коленного сустава.

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ГИБДДДТПавариясбил ребенка
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