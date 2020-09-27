Водитель на Honda Fit сбил 7-летнего мальчика на Высоцкого — авария попала на видео

Днем 27 сентября в Октябрьском районе Новосибирска сбили 7-летнего ребенка.

Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла около 13:30.

— 25-летняя женщина-водитель на автомобиле Honda Fit двигалась по внутридворовой территории дома 41/2 по улице Высоцкого, в пути следования совершила наезд на мальчика, который выбежал из подъезда и побежал на детскую площадку, — сообщили в ГИБДД.

Мальчик попал в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и ушибы тела. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.