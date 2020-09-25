Пешеход погиб под колесами легковушки на Хилокской — он перешел дорогу в неположенном месте

Утром в пятницу, 25 сентября , пешеход погиб под колесами легкового автомобиля в Ленинском районе Новосибирска.



Авария произошла около шести часов утра. Водитель 1954 года рождения ехал на автомобиле Hyundai Creta по улице Хилокской на выезд из города со стороны Толмачевского шоссе.