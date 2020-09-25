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Пешеход погиб под колесами легковушки на Хилокской — он перешел дорогу в неположенном месте

Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью

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Водитель ехал на выезд из города со стороны Толмачевского шоссе

Водитель ехал на выезд из города со стороны Толмачевского шоссе

Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Ленинском районе

Утром в пятницу, 25 сентября, пешеход погиб под колесами легкового автомобиля в Ленинском районе Новосибирска.

Авария произошла около шести часов утра. Водитель 1954 года рождения ехал на автомобиле Hyundai Creta по улице Хилокской на выезд из города со стороны Толмачевского шоссе.

— У дома № 19 на улице Хилокской он наехал на пешехода, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Пешеход переходил вне зоны пешеходного перехода. Его личность сейчас устанавливается, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что переходить проезжую часть необходимо только в зоне пешеходных переходов, в том числе в ночное и вечернее время. Желательно, чтобы у пешеходов на одежде были световозвращающие элементы.

Неделю назад в ДТП на трассе под Новосибирском разбился водитель «Тойоты» — его автомобиль влетел в фуру.

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ДТПЛенинский районХилокская
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