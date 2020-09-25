Пешеход погиб под колесами легковушки на Хилокской — он перешел дорогу в неположенном месте

Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Ленинском районе
Утром в пятницу,
Авария произошла около шести часов утра. Водитель 1954 года рождения ехал на автомобиле Hyundai Creta по улице Хилокской на выезд из города со стороны Толмачевского шоссе.
— У дома
Сотрудники ГИБДД напоминают, что переходить проезжую часть необходимо только в зоне пешеходных переходов, в том числе в ночное и вечернее время. Желательно, чтобы у пешеходов на одежде были световозвращающие элементы.
Неделю назад в ДТП на трассе под Новосибирском разбился водитель «Тойоты» — его автомобиль влетел в фуру.