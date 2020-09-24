Под Новосибирском полиции пришлось силой вытаскивать мужчину из автомобиля — конфликт попал на видео

Под Новосибирском полиция пыталась силой вытащить мужчину из автомобиля
22 сентября житель Бердска Виктор вступил в конфликт с полицией, а затем пытался спрятаться от них в машине. В результате двое сотрудников стали вытаскивать мужчину из салона — потасовка попала на видео, которое снял сын бердчанина.
— Мой отец приехал с другом за мной как пассажир, чтобы увезти домой для того, чтобы свозить в больницу. При нём была баночка пива. Когда он шёл в машину, полицейские остановили его и сказали, что он кинул баночку в кусты. Отец это отрицал, но полицейские начали кричать: «Подними» и так далее. Потом отец достал ту самую баночку из кармана и показал им. Соответственно, с психу послал их. Сел в машину, и полицейские начали вытаскивать отца, — рассказал НГС сын Виктора.
Сын начал снимать конфликт на видео, сидя на заднем сиденье. На кадрах видно, что полицейский пытается вытащить мужчину из машины. В конце Виктор пытается закурить в салоне машины, полицейский не даёт ему этого сделать и продолжает уговоры. В итоге полицейским удалось вытащить Виктора из автомобиля. На мужчину надели наручники и доставили в отдел полиции, где он провёл сутки.
Видео: «Подслушано Бердск»
На видео слышно, что на вопрос пассажирки «что он вам сделал?» полицейский отвечает: «Послал». Также один из сотрудников сказал, что мужчина нарушил общественный порядок.
Что говорят в полиции
По словам полицейских, изначально мужчину заметили за распитием спиртного в общественном месте.
— Он совершил административное правонарушение, после начала сбора административного материала сбежал от сотрудников и спрятался в машине. Его достали, составили протокол за неповиновение сотрудникам полиции и доставили в суд для рассмотрения. Суд дал административный арест на сутки, — рассказал НГС заместитель начальника отдела МВД России по городу Бердску Сергей Волгин.
В МВД добавили, что прежде чем начать вытаскивать мужчину из автомобиля, его несколько раз просили выйти, однако он не поддался на уговоры полиции.
Напомним, что на прошлой неделе житель Новосибирской области обвинил полицейских в жестоком избиении палкой, шваброй и уздой. После этого следователи возбудили уголовное дело.