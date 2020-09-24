Под Новосибирском полиции пришлось силой вытаскивать мужчину из автомобиля — конфликт попал на видео

22 сентября житель Бердска Виктор вступил в конфликт с полицией, а затем пытался спрятаться от них в машине. В результате двое сотрудников стали вытаскивать мужчину из салона — потасовка попала на видео, которое снял сын бердчанина.



— Мой отец приехал с другом за мной как пассажир, чтобы увезти домой для того, чтобы свозить в больницу. При нём была баночка пива. Когда он шёл в машину, полицейские остановили его и сказали, что он кинул баночку в кусты. Отец это отрицал, но полицейские начали кричать: «Подними» и так далее. Потом отец достал ту самую баночку из кармана и показал им. Соответственно, с психу послал их. Сел в машину, и полицейские начали вытаскивать отца, — рассказал НГС сын Виктора.