Присяжные вынесли приговор 77-летнему дачнику, застрелившему соседа из-за слишком громкой музыки

В городе Оби Новосибирской области вынесли приговор 77-летнему пенсионеру, застрелившему соседа по даче. Суд присяжных признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— 6 августа 2019 года в садоводческое товарищество «Ивушка» прибыла компания с целью отметить день рождения 34-летнего владельца дачи. В ходе празднования торжества около 20 часов на веранду своего дачного дома вышел недовольный 77-летний мужчина с ружьем из-за того, что на соседнем участке громко играла музыка. В это время компания стояла во дворе у автомобиля «Тойота» и общалась, а пожилой сосед произвел из ружья два выстрела, одним из которых причинил дробовое ранение в спину 34-летнему соседу по даче. После этого ружье у мужчины отобрали приятели потерпевшего. Подозреваемый закрылся в своем дачном доме. Гости на автомобиле в короткие сроки доставили потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение, где в ходе оказания медицинской помощи он скончался. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.