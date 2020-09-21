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Присяжные вынесли приговор 77-летнему дачнику, застрелившему соседа из-за слишком громкой музыки

Пенсионера приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима

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Инцидент произошел 6 августа 2019 года

Инцидент произошел 6 августа 2019 года

В городе Оби Новосибирской области вынесли приговор 77-летнему пенсионеру, застрелившему соседа по даче. Суд присяжных признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— 6 августа 2019 года в садоводческое товарищество «Ивушка» прибыла компания с целью отметить день рождения 34-летнего владельца дачи. В ходе празднования торжества около 20 часов на веранду своего дачного дома вышел недовольный 77-летний мужчина с ружьем из-за того, что на соседнем участке громко играла музыка. В это время компания стояла во дворе у автомобиля «Тойота» и общалась, а пожилой сосед произвел из ружья два выстрела, одним из которых причинил дробовое ранение в спину 34-летнему соседу по даче. После этого ружье у мужчины отобрали приятели потерпевшего. Подозреваемый закрылся в своем дачном доме. Гости на автомобиле в короткие сроки доставили потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение, где в ходе оказания медицинской помощи он скончался. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В июне НГС писал о страшной истории в садовом товариществе «Изумруд» Новосибирской области — неизвестные выстрелили в грудь мужчине. Позднее он скончался в больнице. Криминальный журналист Алёна Истомина отправилась на место убийства, чтобы разобраться в этой запутанной истории.

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