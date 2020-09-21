В Академгородке мужчину заметили на подоконнике 9-го этажа — на место вызвали полицию

В Нижней зоне Академгородка мужчина залез на подоконник на девятом этаже. Очевидцы сообщили об этом сегодня, 21 сентября, в 15:54 в службу 112.



— Сидит мужчина в окне, свесил ноги. В квартире есть ещё люди, кричит что-то непонятное. Потом он на подоконнике постоял, потом опять свесил ноги, — такая информация поступила в службу.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на место выехали сотрудники полиции. Подробная информация об инциденте будет известна позже.

В середине сентября из окна дома в «Матрёшкином дворе» выпал молодой мужчина. Перед этим он кидал бутылки в прохожих.