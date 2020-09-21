21 сентября понедельник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 7/10
usd 75.03
eur 88.96
Тема дняОтопление включат 22 сентября

Все новости

Все новости

В Академгородке мужчину заметили на подоконнике 9-го этажа — на место вызвали полицию

Он поочерёдно стоял в окне и садился, свесив ноги

824
8Обсудить

Поделиться

Мужчина кричал что-то непонятное из окна

Мужчина кричал что-то непонятное из окна

В Новосибирске полицию вызвали из-за мужчины в окне многоэтажки

В Нижней зоне Академгородка мужчина залез на подоконник на девятом этаже. Очевидцы сообщили об этом сегодня, 21 сентября, в 15:54 в службу 112.

— Сидит мужчина в окне, свесил ноги. В квартире есть ещё люди, кричит что-то непонятное. Потом он на подоконнике постоял, потом опять свесил ноги, — такая информация поступила в службу.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на место выехали сотрудники полиции. Подробная информация об инциденте будет известна позже.

В середине сентября из окна дома в «Матрёшкином дворе» выпал молодой мужчина. Перед этим он кидал бутылки в прохожих.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Советский районполицияугрозы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!