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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 Парит с субботы: в Академгородке из-за аварии подъезд погрузился в туман на три дня

Парит с субботы: в Академгородке из-за аварии подъезд погрузился в туман на три дня

В Новосибирске на улице Академической подъезд заволокло паром

982
11 комментариев

Чтобы проветрить подъезды, жители открыли все форточки на этажах

Источник:

В Советском районе Новосибирска один их подъездов четырехэтажного дома заволокло паром. Видимость на лестничных площадках сильно ухудшилась.

В редакцию НГС обратилась жительница дома на улице Академической, 29, Мария. Она прислала видео из четвертого подъезда. На кадрах видно обильный пар, конденсат на поверхностях внутри подъезда.

— Пар начал идти еще утром в субботу. Мы живем на первом этаже и сначала подумали, что пар из подвала. Потом заметили, что он также из электрощита идет. Я вышла на улицу и встретила работников из ЖЭУ, сказала, что у нас в подъезде пар, — рассказала Мария.

По словам женщины, тогда работники устраняли порыв на улице Золотодолинской. Подачу горячей воды и отопления в дом на Академической прекратили. После этого пар перестал идти. Но когда подачу ресурса возобновили, то снова стало парить.

В подъезде пар и конденсат

Источник:

— В воскресенье был порыв трубы на улице Терешковой, поэтому опять отключили отопление и горячую воду. В понедельник утром опять выходили из квартиры в пар. Я позвонила в аварийную службу «Академии комфорта», они приняли вызов, но, когда мы после работы вернулись домой, ситуация только усугубилась. Мы сняли видео. Я опять позвонила в «Академию комфорта», и они меня переадресовали в диспетчерскую ТС.

Утром во вторник ситуация не изменилась. Кроме того, вместо холодной воды у жителей подъезда побежала из крана горячая.

В управляющей организации «Академии комфорта» НГС сообщили, что авария произошла на внешних сетях, поэтому за ликвидацию отвечает ФГУП «УЭВ». В диспетчерской «УЭВ» корреспонденту НГС сообщили, что работы по устранению аварии запланированы сегодня, 17 декабря.

В официальной группе управляющей организации «Академии комфорта» в соцсети «ВКонтакте» ночью появилось объявление о том, что из-за ремонта тепловой сети 17 декабря с 09:00 до 17:00 будет отключено теплоснабжение по адресам улица Терешковой, 36, 38, 40, 42, 44; улица Академическая, 27, 29.

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Накануне на левом берегу в Новосибирске паром заволокло улицы: произошла авария в районе перекрестка улиц Титова и Связистов, а в зону отключения попали десятки частных и многоквартирных домов, а также социальные объекты. Корреспонденты НГС побывали на месте происшествия, пообщались с жителями ближайших домов и выслушали, что они думают по поводу происходящего.

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Комментарии
12
Татьяна 53
23 минуты
«Академии комфорта», Умеют у нас давать названия, ещё бы этот комфорт обеспечивали.
Гость
48 минут
Разгильдяйство коммунальщиков можно лечить только миллионными исками за ущерб
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